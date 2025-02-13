通貨 / PXLW
PXLW: Pixelworks Inc
11.21 USD 1.00 (9.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PXLWの今日の為替レートは、9.79%変化しました。日中、通貨は1あたり10.31の安値と11.29の高値で取引されました。
Pixelworks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.31 11.29
1年のレンジ
0.46 15.03
- 以前の終値
- 10.21
- 始値
- 10.31
- 買値
- 11.21
- 買値
- 11.51
- 安値
- 10.31
- 高値
- 11.29
- 出来高
- 281
- 1日の変化
- 9.79%
- 1ヶ月の変化
- 30.20%
- 6ヶ月の変化
- 1679.37%
- 1年の変化
- 1501.43%
