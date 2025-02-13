Moedas / PXLW
PXLW: Pixelworks Inc
10.97 USD 0.76 (7.44%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PXLW para hoje mudou para 7.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.31 e o mais alto foi 11.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Pixelworks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PXLW Notícias
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Pixelworks visual processor powers new realme P4 smartphone series
- Pixelworks Posts Narrower Loss in Q2
- Pixelworks, Inc. (PXLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Pixelworks Q2 2025 reveals significant EPS miss
- Pixelworks (PXLW) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Pixelworks earnings missed by $0.92, revenue fell short of estimates
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lam Research (LRCX) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Pixelworks (PXLW) Moves 20.8% Higher: Will This Strength Last?
- Top 2 Tech Stocks You May Want To Dump This Quarter - MaxLinear (NASDAQ:MXL), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Pixelworks Shanghai receives $1.6 million in government subsidies
- Pixelworks stock plunges to 52-week low at $0.48 amid market challenges
- Pixelworks, Inc. (PXLW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
10.31 11.20
Faixa anual
0.46 15.03
- Fechamento anterior
- 10.21
- Open
- 10.31
- Bid
- 10.97
- Ask
- 11.27
- Low
- 10.31
- High
- 11.20
- Volume
- 162
- Mudança diária
- 7.44%
- Mudança mensal
- 27.41%
- Mudança de 6 meses
- 1641.27%
- Mudança anual
- 1467.14%
