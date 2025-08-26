FiyatlarBölümler
PVH: PVH Corp

86.58 USD 0.32 (0.37%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PVH fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.82 ve Yüksek fiyatı olarak 87.30 aralığında işlem gördü.

PVH Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
85.82 87.30
Yıllık aralık
59.29 113.47
Önceki kapanış
86.90
Açılış
85.99
Satış
86.58
Alış
86.88
Düşük
85.82
Yüksek
87.30
Hacim
2.528 K
Günlük değişim
-0.37%
Aylık değişim
4.33%
6 aylık değişim
15.22%
Yıllık değişim
-13.39%
