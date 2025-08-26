Währungen / PVH
PVH: PVH Corp
86.90 USD 2.79 (3.32%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PVH hat sich für heute um 3.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.91 bis zu einem Hoch von 86.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die PVH Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PVH News
Tagesspanne
83.91 86.91
Jahresspanne
59.29 113.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 84.11
- Eröffnung
- 84.85
- Bid
- 86.90
- Ask
- 87.20
- Tief
- 83.91
- Hoch
- 86.91
- Volumen
- 1.878 K
- Tagesänderung
- 3.32%
- Monatsänderung
- 4.71%
- 6-Monatsänderung
- 15.65%
- Jahresänderung
- -13.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K