통화 / PVH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PVH: PVH Corp
86.58 USD 0.32 (0.37%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PVH 환율이 오늘 -0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 85.82이고 고가는 87.30이었습니다.
PVH Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PVH News
- Zacks Industry Outlook Highlights Ralph Lauren, PVH, Hanesbrands and Guess?
- 4 Textile - Apparel Stocks in Focus Amid Consumer Caution & Cost Woes
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- PVH Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q2 Results - PVH (NYSE:PVH)
- PVH stock price target raised to $148 from $146 at UBS on earnings growth outlook
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- PVH stock price target raised to $95 from $93 at Jefferies
- Urban Outfitters stock is selling off despite a strong quarter. Some analysts wonder what’s left in the tank.
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- PVH Corp. (PVH) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PVH Corp Q2 2025 beats expectations, stock surges
- PVH Reports 4 Percent Revenue Growth
- PVH (PVH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UBS reiterates Buy rating on PVH stock with $146 price target
- PVH Corp Q2 Earnings Beat, Stock Gains on Raised FY25 Revenue View
- Nvidia, Kohl’s and MongoDB rise premarket; JM Smucker falls
- PVH Corp Stock: Better Q2 Results May Be A Pull-Forward Ahead Of Tariffs (NYSE:PVH)
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Tick Up As Wall Street Awaits Nvidia Earnings— MongoDB, nCino, Snowflake In Focus - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Compared to Estimates, PVH (PVH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Market Indexes Creep into the Green, Strong Q2 Earnings After the Close
- PVH (PVH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tommy Hilfiger parent says it still expects 2025 to be a comeback year, even as tariffs upend clothing industry
일일 변동 비율
85.82 87.30
년간 변동
59.29 113.47
- 이전 종가
- 86.90
- 시가
- 85.99
- Bid
- 86.58
- Ask
- 86.88
- 저가
- 85.82
- 고가
- 87.30
- 볼륨
- 2.528 K
- 일일 변동
- -0.37%
- 월 변동
- 4.33%
- 6개월 변동
- 15.22%
- 년간 변동율
- -13.39%
20 9월, 토요일