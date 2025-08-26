Валюты / PVH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PVH: PVH Corp
82.97 USD 1.11 (1.32%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PVH за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.05, а максимальная — 83.95.
Следите за динамикой PVH Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PVH
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- PVH Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q2 Results - PVH (NYSE:PVH)
- PVH stock price target raised to $148 from $146 at UBS on earnings growth outlook
- Nvidia To Rally Around 27%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Cooper Companies (NASDAQ:COO), CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)
- PVH stock price target raised to $95 from $93 at Jefferies
- Urban Outfitters stock is selling off despite a strong quarter. Some analysts wonder what’s left in the tank.
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- PVH Corp. (PVH) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PVH Corp Q2 2025 beats expectations, stock surges
- PVH Reports 4 Percent Revenue Growth
- PVH (PVH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UBS reiterates Buy rating on PVH stock with $146 price target
- PVH Corp Q2 Earnings Beat, Stock Gains on Raised FY25 Revenue View
- Nvidia, Kohl’s and MongoDB rise premarket; JM Smucker falls
- PVH Corp Stock: Better Q2 Results May Be A Pull-Forward Ahead Of Tariffs (NYSE:PVH)
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Tick Up As Wall Street Awaits Nvidia Earnings— MongoDB, nCino, Snowflake In Focus - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Compared to Estimates, PVH (PVH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Market Indexes Creep into the Green, Strong Q2 Earnings After the Close
- PVH (PVH) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tommy Hilfiger parent says it still expects 2025 to be a comeback year, even as tariffs upend clothing industry
- After-hours movers: MongoDB, Box, EchoStar, Okta, PVH
- PVH lifts FY revenue outlook as Q2 results top estimates
Дневной диапазон
81.05 83.95
Годовой диапазон
59.29 113.47
- Предыдущее закрытие
- 84.08
- Open
- 83.74
- Bid
- 82.97
- Ask
- 83.27
- Low
- 81.05
- High
- 83.95
- Объем
- 1.632 K
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -0.02%
- 6-месячное изменение
- 10.42%
- Годовое изменение
- -17.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.