PSH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF hisse senedi 50.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 50.61 - 50.73 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 50.62 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 19 değerine ulaştı. PSH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF hisse senedi şu anda 50.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.56% ve USD değerlerini izler. PSH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PSH hisse senedi nasıl alınır? PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF hisselerini şu anki 50.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.70 ve Ask 51.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 19 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PSH fiyat hareketlerini takip edin.

PSH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 48.29 - 51.28 ve mevcut fiyatı 50.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.70 veya Ask 51.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.26% ve 6 aylık değişim oranı 1.68% değerlerini karşılaştırır. PSH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

PGIM Short Duration HIgh Yield ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? PGIM Short Duration HIgh Yield ETF hisse senedi yıllık olarak 51.28 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 48.29 - 51.28). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 50.62 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF performansını takip edin.

PGIM Short Duration HIgh Yield ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 48.29 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 48.29 - 51.28 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PSH fiyat hareketlerini izleyin.