报价部分
货币 / PSH
回到股票

PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF

50.70 USD 0.08 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PSH汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点50.61和高点50.73进行交易。

关注PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PSH新闻

常见问题解答

PSH股票今天的价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF股票今天的定价为50.70。它在50.61 - 50.73范围内交易，昨天的收盘价为50.62，交易量达到19。PSH的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF股票是否支付股息？

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF目前的价值为50.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.56%和USD。实时查看图表以跟踪PSH走势。

如何购买PSH股票？

您可以以50.70的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF股票。订单通常设置在50.70或51.00附近，而19和0.18%显示市场活动。立即关注PSH的实时图表更新。

如何投资PSH股票？

投资PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF需要考虑年度范围48.29 - 51.28和当前价格50.70。许多人在以50.70或51.00下订单之前，会比较0.26%和。实时查看PSH价格图表，了解每日变化。

PGIM Short Duration HIgh Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Short Duration HIgh Yield ETF的最高价格是51.28。在48.29 - 51.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF的绩效。

PGIM Short Duration HIgh Yield ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Short Duration HIgh Yield ETF（PSH）的最低价格为48.29。将其与当前的50.70和48.29 - 51.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSH股票是什么时候拆分的？

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.62和0.56%中可见。

日范围
50.61 50.73
年范围
48.29 51.28
前一天收盘价
50.62
开盘价
50.61
卖价
50.70
买价
51.00
最低价
50.61
最高价
50.73
交易量
19
日变化
0.16%
月变化
0.26%
6个月变化
1.68%
年变化
0.56%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值