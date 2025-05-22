PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF
今日PSH汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点50.61和高点50.73进行交易。
关注PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSH新闻
- Pershing Square Holdings launches USD senior notes offering
- Pershing Square Holdings unveils $200 million share buyback program
- Sernova Appoints Jonathan Rigby as Interim Chair
- Chair of Sernova Biotherapeutics Resigns
- Sernova Biotherapeutics Appoints World-Class Clinical Advisory Board to Support Development of Cell Pouch Bio-hybrid Organ as Functional Cure for Type 1 Diabetes
常见问题解答
PSH股票今天的价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF股票今天的定价为50.70。它在50.61 - 50.73范围内交易，昨天的收盘价为50.62，交易量达到19。PSH的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF股票是否支付股息？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF目前的价值为50.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.56%和USD。实时查看图表以跟踪PSH走势。
如何购买PSH股票？
您可以以50.70的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF股票。订单通常设置在50.70或51.00附近，而19和0.18%显示市场活动。立即关注PSH的实时图表更新。
如何投资PSH股票？
投资PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF需要考虑年度范围48.29 - 51.28和当前价格50.70。许多人在以50.70或51.00下订单之前，会比较0.26%和。实时查看PSH价格图表，了解每日变化。
PGIM Short Duration HIgh Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM Short Duration HIgh Yield ETF的最高价格是51.28。在48.29 - 51.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF的绩效。
PGIM Short Duration HIgh Yield ETF股票的最低价格是多少？
PGIM Short Duration HIgh Yield ETF（PSH）的最低价格为48.29。将其与当前的50.70和48.29 - 51.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PSH股票是什么时候拆分的？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.62和0.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.62
- 开盘价
- 50.61
- 卖价
- 50.70
- 买价
- 51.00
- 最低价
- 50.61
- 最高价
- 50.73
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- 1.68%
- 年变化
- 0.56%
- 实际值
-
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
-
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值