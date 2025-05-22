- 概要
PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF
PSHの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり50.53の安値と50.69の高値で取引されました。
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PSH株の現在の価格は？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFの株価は本日50.69です。50.53 - 50.69内で取引され、前日の終値は50.70、取引量は44に達しました。PSHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFの株は配当を出しますか？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFの現在の価格は50.69です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.54%やUSDにも注目します。PSHの動きはライブチャートで確認できます。
PSH株を買う方法は？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFの株は現在50.69で購入可能です。注文は通常50.69または50.99付近で行われ、44や0.00%が市場の動きを示します。PSHの最新情報はライブチャートで確認できます。
PSH株に投資する方法は？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFへの投資では、年間の値幅48.29 - 51.28と現在の50.69を考慮します。注文は多くの場合50.69や50.99で行われる前に、0.24%や1.66%と比較されます。PSHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PGIM Short Duration HIgh Yield ETFの株の最高値は？
PGIM Short Duration HIgh Yield ETFの過去1年の最高値は51.28でした。48.29 - 51.28内で株価は大きく変動し、50.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PGIM Short Duration HIgh Yield ETFの株の最低値は？
PGIM Short Duration HIgh Yield ETF(PSH)の年間最安値は48.29でした。現在の50.69や48.29 - 51.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PSHの動きはライブチャートで確認できます。
PSHの株式分割はいつ行われましたか？
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.70、0.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 50.70
- 始値
- 50.69
- 買値
- 50.69
- 買値
- 50.99
- 安値
- 50.53
- 高値
- 50.69
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.24%
- 6ヶ月の変化
- 1.66%
- 1年の変化
- 0.54%
