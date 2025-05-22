CotaçõesSeções
Moedas / PSH
PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF

50.70 USD 0.08 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PSH para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.61 e o mais alto foi 50.73.

Veja a dinâmica do par de moedas PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PSH hoje?

Hoje PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) está avaliado em 50.70. O instrumento é negociado dentro de 50.61 - 50.73, o fechamento de ontem foi 50.62, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PSH em tempo real.

As ações de PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF pagam dividendos?

Atualmente PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF está avaliado em 50.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.56% e USD. Monitore os movimentos de PSH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PSH?

Você pode comprar ações de PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) pelo preço atual 50.70. Ordens geralmente são executadas perto de 50.70 ou 51.00, enquanto 19 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PSH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PSH?

Investir em PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF envolve considerar a faixa anual 48.29 - 51.28 e o preço atual 50.70. Muitos comparam 0.26% e 1.68% antes de enviar ordens em 50.70 ou 51.00. Estude as mudanças diárias de preço de PSH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?

O maior preço de PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) no último ano foi 51.28. As ações oscilaram bastante dentro de 48.29 - 51.28, e a comparação com 50.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?

O menor preço de PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) no ano foi 48.29. A comparação com o preço atual 50.70 e 48.29 - 51.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PSH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PSH?

No passado PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.62 e 0.56% após os eventos corporativos.

Faixa diária
50.61 50.73
Faixa anual
48.29 51.28
Fechamento anterior
50.62
Open
50.61
Bid
50.70
Ask
51.00
Low
50.61
High
50.73
Volume
19
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
0.26%
Mudança de 6 meses
1.68%
Mudança anual
0.56%
22 outubro, quarta-feira
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
Projeç.
-4.625 milh
Prév.
3.524 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
Projeç.
-0.310 milh
Prév.
-0.703 milh
16:35
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 20 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.613%
20:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.