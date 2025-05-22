- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF
A taxa do PSH para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.61 e o mais alto foi 50.73.
Veja a dinâmica do par de moedas PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSH Notícias
- Pershing Square Holdings launches USD senior notes offering
- Pershing Square Holdings unveils $200 million share buyback program
- Sernova Appoints Jonathan Rigby as Interim Chair
- Chair of Sernova Biotherapeutics Resigns
- Sernova Biotherapeutics Appoints World-Class Clinical Advisory Board to Support Development of Cell Pouch Bio-hybrid Organ as Functional Cure for Type 1 Diabetes
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PSH hoje?
Hoje PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) está avaliado em 50.70. O instrumento é negociado dentro de 50.61 - 50.73, o fechamento de ontem foi 50.62, e o volume de negociação atingiu 19. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PSH em tempo real.
As ações de PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF pagam dividendos?
Atualmente PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF está avaliado em 50.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.56% e USD. Monitore os movimentos de PSH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PSH?
Você pode comprar ações de PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) pelo preço atual 50.70. Ordens geralmente são executadas perto de 50.70 ou 51.00, enquanto 19 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PSH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PSH?
Investir em PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF envolve considerar a faixa anual 48.29 - 51.28 e o preço atual 50.70. Muitos comparam 0.26% e 1.68% antes de enviar ordens em 50.70 ou 51.00. Estude as mudanças diárias de preço de PSH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?
O maior preço de PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) no último ano foi 51.28. As ações oscilaram bastante dentro de 48.29 - 51.28, e a comparação com 50.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?
O menor preço de PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) no ano foi 48.29. A comparação com o preço atual 50.70 e 48.29 - 51.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PSH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PSH?
No passado PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.62 e 0.56% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 50.62
- Open
- 50.61
- Bid
- 50.70
- Ask
- 51.00
- Low
- 50.61
- High
- 50.73
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 0.26%
- Mudança de 6 meses
- 1.68%
- Mudança anual
- 0.56%
- Atu.
-
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.