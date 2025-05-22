- Übersicht
PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF
Der Wechselkurs von PSH hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.53 bis zu einem Hoch von 50.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PSH News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PSH heute?
Die Aktie von PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) notiert heute bei 50.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 50.53 - 50.69 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.70 und das Handelsvolumen erreichte 44. Das Live-Chart von PSH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PSH Dividenden?
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF wird derzeit mit 50.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PSH zu verfolgen.
Wie kaufe ich PSH-Aktien?
Sie können Aktien von PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) zum aktuellen Kurs von 50.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.69 oder 50.99 platziert, während 44 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PSH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PSH-Aktien?
Bei einer Investition in PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF müssen die jährliche Spanne 48.29 - 51.28 und der aktuelle Kurs 50.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.24% und 1.66%, bevor sie Orders zu 50.69 oder 50.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PSH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?
Der höchste Kurs von PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) im vergangenen Jahr lag bei 51.28. Innerhalb von 48.29 - 51.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) im Laufe des Jahres betrug 48.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.69 und der Spanne 48.29 - 51.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PSH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PSH statt?
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.70 und 0.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.70
- Eröffnung
- 50.69
- Bid
- 50.69
- Ask
- 50.99
- Tief
- 50.53
- Hoch
- 50.69
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- 1.66%
- Jahresänderung
- 0.54%
