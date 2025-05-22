КотировкиРазделы
PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF

50.70 USD 0.08 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSH за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.61, а максимальная — 50.73.

Следите за динамикой PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSH сегодня?

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) сегодня оценивается на уровне 50.70. Инструмент торгуется в пределах 50.61 - 50.73, вчерашнее закрытие составило 50.62, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF?

PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF в настоящее время оценивается в 50.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.56% и USD. Отслеживайте движения PSH на графике в реальном времени.

Как купить акции PSH?

Вы можете купить акции PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) по текущей цене 50.70. Ордера обычно размещаются около 50.70 или 51.00, тогда как 19 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSH?

Инвестирование в PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 48.29 - 51.28 и текущей цены 50.70. Многие сравнивают 0.26% и 1.68% перед размещением ордеров на 50.70 или 51.00. Изучайте ежедневные изменения цены PSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?

Самая высокая цена PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) за последний год составила 51.28. Акции заметно колебались в пределах 48.29 - 51.28, сравнение с 50.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM Short Duration HIgh Yield ETF?

Самая низкая цена PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) за год составила 48.29. Сравнение с текущими 50.70 и 48.29 - 51.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSH?

В прошлом PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.62 и 0.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.61 50.73
Годовой диапазон
48.29 51.28
Предыдущее закрытие
50.62
Open
50.61
Bid
50.70
Ask
51.00
Low
50.61
High
50.73
Объем
19
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
1.68%
Годовое изменение
0.56%
