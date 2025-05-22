- Aperçu
PSH: PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF
Le taux de change de PSH a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.61 et à un maximum de 50.73.
Suivez la dynamique PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PSH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PSH aujourd'hui ?
L'action PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF est cotée à 50.70 aujourd'hui. Elle se négocie dans 50.61 - 50.73, a clôturé hier à 50.62 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de PSH présente ces mises à jour.
L'action PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF verse-t-elle des dividendes ?
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF est actuellement valorisé à 50.70. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PSH.
Comment acheter des actions PSH ?
Vous pouvez acheter des actions PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF au cours actuel de 50.70. Les ordres sont généralement placés à proximité de 50.70 ou de 51.00, le 19 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PSH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PSH ?
Investir dans PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.29 - 51.28 et le prix actuel 50.70. Beaucoup comparent 0.26% et 1.68% avant de passer des ordres à 50.70 ou 51.00. Consultez le graphique du cours de PSH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PGIM Short Duration HIgh Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de PGIM Short Duration HIgh Yield ETF l'année dernière était 51.28. Au cours de 48.29 - 51.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PGIM Short Duration HIgh Yield ETF ?
Le cours le plus bas de PGIM Short Duration HIgh Yield ETF (PSH) sur l'année a été 48.29. Sa comparaison avec 50.70 et 48.29 - 51.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PSH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PSH a-t-elle été divisée ?
PGIM ETF Trust PGIM Short Duration High Yield ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.62 et 0.56% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.62
- Ouverture
- 50.61
- Bid
- 50.70
- Ask
- 51.00
- Plus Bas
- 50.61
- Plus Haut
- 50.73
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- 0.26%
- Changement à 6 Mois
- 1.68%
- Changement Annuel
- 0.56%
