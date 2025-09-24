FiyatlarBölümler
Dövizler / PSA-PG
Geri dön - Hisse senetleri

PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of

21.77 USD 0.02 (0.09%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PSA-PG fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.72 ve Yüksek fiyatı olarak 21.80 aralığında işlem gördü.

Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
21.72 21.80
Yıllık aralık
19.49 22.05
Önceki kapanış
21.75
Açılış
21.79
Satış
21.77
Alış
22.07
Düşük
21.72
Yüksek
21.80
Hacim
8
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
6.14%
6 aylık değişim
4.66%
Yıllık değişim
4.66%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%