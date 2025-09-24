КотировкиРазделы
Валюты / PSA-PG
Назад в Рынок акций США

PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of

21.75 USD 0.06 (0.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSA-PG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.73, а максимальная — 21.80.

Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
21.73 21.80
Годовой диапазон
19.49 22.05
Предыдущее закрытие
21.81
Open
21.80
Bid
21.75
Ask
22.05
Low
21.73
High
21.80
Объем
13
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
6.05%
6-месячное изменение
4.57%
Годовое изменение
4.57%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%