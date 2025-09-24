Валюты / PSA-PG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of
21.75 USD 0.06 (0.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSA-PG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.73, а максимальная — 21.80.
Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.73 21.80
Годовой диапазон
19.49 22.05
- Предыдущее закрытие
- 21.81
- Open
- 21.80
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Low
- 21.73
- High
- 21.80
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 6.05%
- 6-месячное изменение
- 4.57%
- Годовое изменение
- 4.57%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%