Курс PSA-PG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.73, а максимальная — 21.80.

Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.