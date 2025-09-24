通貨 / PSA-PG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of
21.75 USD 0.06 (0.28%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PSA-PGの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり21.73の安値と21.80の高値で取引されました。
Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
21.73 21.80
1年のレンジ
19.49 22.05
- 以前の終値
- 21.81
- 始値
- 21.80
- 買値
- 21.75
- 買値
- 22.05
- 安値
- 21.73
- 高値
- 21.80
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- 6.05%
- 6ヶ月の変化
- 4.57%
- 1年の変化
- 4.57%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
- 実際
- 0.800 M
- 期待
- 0.692 M
- 前
- 0.664 M
14:00
USD
- 実際
- 20.5%
- 期待
- 7.9%
- 前
- -1.8%
14:30
USD
- 実際
- -0.607 M
- 期待
- -2.631 M
- 前
- -9.285 M
14:30
USD
- 実際
- 0.177 M
- 期待
- -0.329 M
- 前
- -0.296 M
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.724%