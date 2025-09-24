Währungen / PSA-PG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of
21.75 USD 0.06 (0.28%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSA-PG hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.73 bis zu einem Hoch von 21.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.73 21.80
Jahresspanne
19.49 22.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.81
- Eröffnung
- 21.80
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Tief
- 21.73
- Hoch
- 21.80
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 6.05%
- 6-Monatsänderung
- 4.57%
- Jahresänderung
- 4.57%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%