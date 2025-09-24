QuotazioniSezioni
PSA-PG
PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of

21.75 USD 0.06 (0.28%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PSA-PG ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.73 e ad un massimo di 21.80.

Segui le dinamiche di Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.73 21.80
Intervallo Annuale
19.49 22.05
Chiusura Precedente
21.81
Apertura
21.80
Bid
21.75
Ask
22.05
Minimo
21.73
Massimo
21.80
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
6.05%
Variazione Semestrale
4.57%
Variazione Annuale
4.57%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%