Valute / PSA-PG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of
21.75 USD 0.06 (0.28%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSA-PG ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.73 e ad un massimo di 21.80.
Segui le dinamiche di Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.73 21.80
Intervallo Annuale
19.49 22.05
- Chiusura Precedente
- 21.81
- Apertura
- 21.80
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Minimo
- 21.73
- Massimo
- 21.80
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 6.05%
- Variazione Semestrale
- 4.57%
- Variazione Annuale
- 4.57%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%