Moedas / PSA-PG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PSA-PG: Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of
21.75 USD 0.06 (0.28%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSA-PG para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.73 e o mais alto foi 21.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
21.73 21.80
Faixa anual
19.49 22.05
- Fechamento anterior
- 21.81
- Open
- 21.80
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Low
- 21.73
- High
- 21.80
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- 6.05%
- Mudança de 6 meses
- 4.57%
- Mudança anual
- 4.57%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%