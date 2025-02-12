Dövizler / PRQR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRQR: ProQR Therapeutics N.V
2.10 USD 0.09 (4.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRQR fiyatı bugün -4.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.10 ve Yüksek fiyatı olarak 2.19 aralığında işlem gördü.
ProQR Therapeutics N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRQR haberleri
- ProQR Therapeutics Stock: Not A Needle Mover Just Yet (NASDAQ:PRQR)
- ProQR Therapeutics NV earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ProQR stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of key 2H25 data
- ProQR stock advances as Cantor Fitzgerald reaffirms $8 price target
- ProQR stock advances as JMP reiterates bullish stance on RNA editing
- ProQR submits clinical trial application for RNA editing therapy
- This Ralph Lauren Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI), Maplebear (NASDAQ:CART)
Günlük aralık
2.10 2.19
Yıllık aralık
1.07 4.62
- Önceki kapanış
- 2.19
- Açılış
- 2.19
- Satış
- 2.10
- Alış
- 2.40
- Düşük
- 2.10
- Yüksek
- 2.19
- Hacim
- 176
- Günlük değişim
- -4.11%
- Aylık değişim
- -6.25%
- 6 aylık değişim
- 59.09%
- Yıllık değişim
- 14.75%
21 Eylül, Pazar