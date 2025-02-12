Валюты / PRQR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRQR: ProQR Therapeutics N.V
1.99 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRQR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 2.00.
Следите за динамикой ProQR Therapeutics N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRQR
- ProQR Therapeutics Stock: Not A Needle Mover Just Yet (NASDAQ:PRQR)
- ProQR Therapeutics NV earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ProQR stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of key 2H25 data
- ProQR stock advances as Cantor Fitzgerald reaffirms $8 price target
- ProQR stock advances as JMP reiterates bullish stance on RNA editing
- ProQR submits clinical trial application for RNA editing therapy
- This Ralph Lauren Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI), Maplebear (NASDAQ:CART)
Дневной диапазон
1.91 2.00
Годовой диапазон
1.07 4.62
- Предыдущее закрытие
- 1.99
- Open
- 1.96
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Low
- 1.91
- High
- 2.00
- Объем
- 502
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -11.16%
- 6-месячное изменение
- 50.76%
- Годовое изменение
- 8.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.