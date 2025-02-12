QuotazioniSezioni
Valute / PRQR
Tornare a Azioni

PRQR: ProQR Therapeutics N.V

2.10 USD 0.09 (4.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRQR ha avuto una variazione del -4.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.10 e ad un massimo di 2.19.

Segui le dinamiche di ProQR Therapeutics N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRQR News

Intervallo Giornaliero
2.10 2.19
Intervallo Annuale
1.07 4.62
Chiusura Precedente
2.19
Apertura
2.19
Bid
2.10
Ask
2.40
Minimo
2.10
Massimo
2.19
Volume
176
Variazione giornaliera
-4.11%
Variazione Mensile
-6.25%
Variazione Semestrale
59.09%
Variazione Annuale
14.75%
21 settembre, domenica