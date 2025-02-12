Valute / PRQR
PRQR: ProQR Therapeutics N.V
2.10 USD 0.09 (4.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRQR ha avuto una variazione del -4.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.10 e ad un massimo di 2.19.
Segui le dinamiche di ProQR Therapeutics N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRQR News
Intervallo Giornaliero
2.10 2.19
Intervallo Annuale
1.07 4.62
- Chiusura Precedente
- 2.19
- Apertura
- 2.19
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Minimo
- 2.10
- Massimo
- 2.19
- Volume
- 176
- Variazione giornaliera
- -4.11%
- Variazione Mensile
- -6.25%
- Variazione Semestrale
- 59.09%
- Variazione Annuale
- 14.75%
21 settembre, domenica