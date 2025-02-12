货币 / PRQR
PRQR: ProQR Therapeutics N.V
2.04 USD 0.05 (2.51%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRQR汇率已更改2.51%。当日，交易品种以低点1.99和高点2.09进行交易。
关注ProQR Therapeutics N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PRQR新闻
- ProQR Therapeutics Stock: Not A Needle Mover Just Yet (NASDAQ:PRQR)
- ProQR Therapeutics NV earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ProQR stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of key 2H25 data
- ProQR stock advances as Cantor Fitzgerald reaffirms $8 price target
- ProQR stock advances as JMP reiterates bullish stance on RNA editing
- ProQR submits clinical trial application for RNA editing therapy
- This Ralph Lauren Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI), Maplebear (NASDAQ:CART)
日范围
1.99 2.09
年范围
1.07 4.62
- 前一天收盘价
- 1.99
- 开盘价
- 2.01
- 卖价
- 2.04
- 买价
- 2.34
- 最低价
- 1.99
- 最高价
- 2.09
- 交易量
- 340
- 日变化
- 2.51%
- 月变化
- -8.93%
- 6个月变化
- 54.55%
- 年变化
- 11.48%
