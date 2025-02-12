Divisas / PRQR
PRQR: ProQR Therapeutics N.V
2.06 USD 0.07 (3.52%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRQR de hoy ha cambiado un 3.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.99, mientras que el máximo ha alcanzado 2.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProQR Therapeutics N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRQR News
- ProQR Therapeutics Stock: Not A Needle Mover Just Yet (NASDAQ:PRQR)
- ProQR Therapeutics NV earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- ProQR stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald ahead of key 2H25 data
- ProQR stock advances as Cantor Fitzgerald reaffirms $8 price target
- ProQR stock advances as JMP reiterates bullish stance on RNA editing
- ProQR submits clinical trial application for RNA editing therapy
- This Ralph Lauren Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI), Maplebear (NASDAQ:CART)
Rango diario
1.99 2.09
Rango anual
1.07 4.62
- Cierres anteriores
- 1.99
- Open
- 2.01
- Bid
- 2.06
- Ask
- 2.36
- Low
- 1.99
- High
- 2.09
- Volumen
- 409
- Cambio diario
- 3.52%
- Cambio mensual
- -8.04%
- Cambio a 6 meses
- 56.06%
- Cambio anual
- 12.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B