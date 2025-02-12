通貨 / PRQR
PRQR: ProQR Therapeutics N.V
2.19 USD 0.13 (6.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRQRの今日の為替レートは、6.31%変化しました。日中、通貨は1あたり2.03の安値と2.19の高値で取引されました。
ProQR Therapeutics N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PRQR News
1日のレンジ
2.03 2.19
1年のレンジ
1.07 4.62
- 以前の終値
- 2.06
- 始値
- 2.08
- 買値
- 2.19
- 買値
- 2.49
- 安値
- 2.03
- 高値
- 2.19
- 出来高
- 436
- 1日の変化
- 6.31%
- 1ヶ月の変化
- -2.23%
- 6ヶ月の変化
- 65.91%
- 1年の変化
- 19.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K