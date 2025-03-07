Dövizler / PROF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PROF: Profound Medical Corp
4.34 USD 0.21 (5.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PROF fiyatı bugün 5.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.01 ve Yüksek fiyatı olarak 4.48 aralığında işlem gördü.
Profound Medical Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PROF haberleri
- Profound Medical: Smokes Is Everywhere, Initiate At Sell (NASDAQ:PROF)
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates (Revised)
- Profound Medical Corp. (PROF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ProFound Medical Q2 2025 sees net loss, revenue boost
- Profound Medical (PROF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Madrigal (MDGL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Profound Medical CEO Arun Menawat buys $100,150 in shares
- Profound Medical announces shareholder vote results
- Why Coinbase Global Shares Are Trading Higher By Over 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), Accelerate Diagnostics (NASDAQ:AXDX)
- Expedia, Wolfspeed, HubSpot And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Expedia Group (NASDAQ:EXPE), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Why Pinterest Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Corvus Pharma (NASDAQ:CRVS), Clean Energy Technologies (NASDAQ:CETY)
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
- Profound Medical Corporation (PROF) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Günlük aralık
4.01 4.48
Yıllık aralık
3.78 9.16
- Önceki kapanış
- 4.13
- Açılış
- 4.17
- Satış
- 4.34
- Alış
- 4.64
- Düşük
- 4.01
- Yüksek
- 4.48
- Hacim
- 215
- Günlük değişim
- 5.08%
- Aylık değişim
- -3.13%
- 6 aylık değişim
- -23.59%
- Yıllık değişim
- -45.61%
21 Eylül, Pazar