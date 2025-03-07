货币 / PROF
PROF: Profound Medical Corp
3.96 USD 0.08 (1.98%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PROF汇率已更改-1.98%。当日，交易品种以低点3.96和高点4.10进行交易。
关注Profound Medical Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PROF新闻
- Profound Medical: Smokes Is Everywhere, Initiate At Sell (NASDAQ:PROF)
- Zevra Therapeutics (ZVRA) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates (Revised)
- Profound Medical Corp. (PROF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ProFound Medical Q2 2025 sees net loss, revenue boost
- Profound Medical (PROF) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Profound Medical Corporation (PROF) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
日范围
3.96 4.10
年范围
3.78 9.16
- 前一天收盘价
- 4.04
- 开盘价
- 4.02
- 卖价
- 3.96
- 买价
- 4.26
- 最低价
- 3.96
- 最高价
- 4.10
- 交易量
- 155
- 日变化
- -1.98%
- 月变化
- -11.61%
- 6个月变化
- -30.28%
- 年变化
- -50.38%
