PROF: Profound Medical Corp
4.04 USD 0.05 (1.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PROF за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.03, а максимальная — 4.21.
Следите за динамикой Profound Medical Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.03 4.21
Годовой диапазон
3.78 9.16
- Предыдущее закрытие
- 4.09
- Open
- 4.11
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Low
- 4.03
- High
- 4.21
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- -9.82%
- 6-месячное изменение
- -28.87%
- Годовое изменение
- -49.37%
