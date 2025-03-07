Währungen / PROF
PROF: Profound Medical Corp
4.29 USD 0.16 (3.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PROF hat sich für heute um 3.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.01 bis zu einem Hoch von 4.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Profound Medical Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.01 4.32
Jahresspanne
3.78 9.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.13
- Eröffnung
- 4.17
- Bid
- 4.29
- Ask
- 4.59
- Tief
- 4.01
- Hoch
- 4.32
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- 3.87%
- Monatsänderung
- -4.24%
- 6-Monatsänderung
- -24.47%
- Jahresänderung
- -46.24%
