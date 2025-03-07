KurseKategorien
Währungen / PROF
Zurück zum Aktien

PROF: Profound Medical Corp

4.29 USD 0.16 (3.87%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PROF hat sich für heute um 3.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.01 bis zu einem Hoch von 4.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Profound Medical Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PROF News

Tagesspanne
4.01 4.32
Jahresspanne
3.78 9.16
Vorheriger Schlusskurs
4.13
Eröffnung
4.17
Bid
4.29
Ask
4.59
Tief
4.01
Hoch
4.32
Volumen
48
Tagesänderung
3.87%
Monatsänderung
-4.24%
6-Monatsänderung
-24.47%
Jahresänderung
-46.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K