PROF: Profound Medical Corp
4.34 USD 0.21 (5.08%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PROF 환율이 오늘 5.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.01이고 고가는 4.48이었습니다.
Profound Medical Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.01 4.48
년간 변동
3.78 9.16
- 이전 종가
- 4.13
- 시가
- 4.17
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- 저가
- 4.01
- 고가
- 4.48
- 볼륨
- 215
- 일일 변동
- 5.08%
- 월 변동
- -3.13%
- 6개월 변동
- -23.59%
- 년간 변동율
- -45.61%
20 9월, 토요일