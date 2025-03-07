通貨 / PROF
PROF: Profound Medical Corp
4.13 USD 0.17 (4.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PROFの今日の為替レートは、4.29%変化しました。日中、通貨は1あたり3.92の安値と4.16の高値で取引されました。
Profound Medical Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.92 4.16
1年のレンジ
3.78 9.16
- 以前の終値
- 3.96
- 始値
- 3.97
- 買値
- 4.13
- 買値
- 4.43
- 安値
- 3.92
- 高値
- 4.16
- 出来高
- 175
- 1日の変化
- 4.29%
- 1ヶ月の変化
- -7.81%
- 6ヶ月の変化
- -27.29%
- 1年の変化
- -48.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K