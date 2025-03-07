クォートセクション
通貨 / PROF
PROF: Profound Medical Corp

4.13 USD 0.17 (4.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PROFの今日の為替レートは、4.29%変化しました。日中、通貨は1あたり3.92の安値と4.16の高値で取引されました。

Profound Medical Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
3.92 4.16
1年のレンジ
3.78 9.16
以前の終値
3.96
始値
3.97
買値
4.13
買値
4.43
安値
3.92
高値
4.16
出来高
175
1日の変化
4.29%
1ヶ月の変化
-7.81%
6ヶ月の変化
-27.29%
1年の変化
-48.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K