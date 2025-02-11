Dövizler / PRLD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRLD: Prelude Therapeutics Incorporated
0.98 USD 0.03 (2.97%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRLD fiyatı bugün -2.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.98 ve Yüksek fiyatı olarak 1.05 aralığında işlem gördü.
Prelude Therapeutics Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRLD haberleri
- Prelude Therapeutics, Nasdaq’ın minimum teklif fiyatı kuralına uyumu yeniden sağladı
- Prelude Therapeutics regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Prelude Cuts Q2 Losses and Costs 13%
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Prelude Therapeutics to Participate in Upcoming Healthcare Conferences
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- Prelude Therapeutics stock surges on insider buying
- Why Lattice Semiconductor Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), Amkor Tech (NASDAQ:AMKR)
Günlük aralık
0.98 1.05
Yıllık aralık
0.61 2.11
- Önceki kapanış
- 1.01
- Açılış
- 1.01
- Satış
- 0.98
- Alış
- 1.28
- Düşük
- 0.98
- Yüksek
- 1.05
- Hacim
- 230
- Günlük değişim
- -2.97%
- Aylık değişim
- -18.33%
- 6 aylık değişim
- 19.51%
- Yıllık değişim
- -52.66%
21 Eylül, Pazar