PRLD: Prelude Therapeutics Incorporated
1.16 USD 0.05 (4.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRLD за сегодня изменился на 4.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.03, а максимальная — 1.18.
Следите за динамикой Prelude Therapeutics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PRLD
Дневной диапазон
1.03 1.18
Годовой диапазон
0.61 2.11
- Предыдущее закрытие
- 1.11
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Low
- 1.03
- High
- 1.18
- Объем
- 386
- Дневное изменение
- 4.50%
- Месячное изменение
- -3.33%
- 6-месячное изменение
- 41.46%
- Годовое изменение
- -43.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.