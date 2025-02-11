Moedas / PRLD
PRLD: Prelude Therapeutics Incorporated
1.01 USD 0.03 (2.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRLD para hoje mudou para -2.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.01 e o mais alto foi 1.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Prelude Therapeutics Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRLD Notícias
Faixa diária
1.01 1.09
Faixa anual
0.61 2.11
- Fechamento anterior
- 1.04
- Open
- 1.05
- Bid
- 1.01
- Ask
- 1.31
- Low
- 1.01
- High
- 1.09
- Volume
- 178
- Mudança diária
- -2.88%
- Mudança mensal
- -15.83%
- Mudança de 6 meses
- 23.17%
- Mudança anual
- -51.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh