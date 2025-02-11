Währungen / PRLD
PRLD: Prelude Therapeutics Incorporated
1.02 USD 0.01 (0.99%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRLD hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.99 bis zu einem Hoch von 1.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prelude Therapeutics Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.99 1.05
Jahresspanne
0.61 2.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.01
- Eröffnung
- 1.01
- Bid
- 1.02
- Ask
- 1.32
- Tief
- 0.99
- Hoch
- 1.05
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- -15.00%
- 6-Monatsänderung
- 24.39%
- Jahresänderung
- -50.72%
