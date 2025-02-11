货币 / PRLD
PRLD: Prelude Therapeutics Incorporated
1.06 USD 0.10 (8.62%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRLD汇率已更改-8.62%。当日，交易品种以低点1.06和高点1.15进行交易。
关注Prelude Therapeutics Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.06 1.15
年范围
0.61 2.11
- 前一天收盘价
- 1.16
- 开盘价
- 1.10
- 卖价
- 1.06
- 买价
- 1.36
- 最低价
- 1.06
- 最高价
- 1.15
- 交易量
- 123
- 日变化
- -8.62%
- 月变化
- -11.67%
- 6个月变化
- 29.27%
- 年变化
- -48.79%
