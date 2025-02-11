Valute / PRLD
PRLD: Prelude Therapeutics Incorporated
0.98 USD 0.03 (2.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRLD ha avuto una variazione del -2.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.98 e ad un massimo di 1.05.
Segui le dinamiche di Prelude Therapeutics Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.98 1.05
Intervallo Annuale
0.61 2.11
- Chiusura Precedente
- 1.01
- Apertura
- 1.01
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Minimo
- 0.98
- Massimo
- 1.05
- Volume
- 230
- Variazione giornaliera
- -2.97%
- Variazione Mensile
- -18.33%
- Variazione Semestrale
- 19.51%
- Variazione Annuale
- -52.66%
21 settembre, domenica