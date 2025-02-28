Dövizler / PNTG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PNTG: The Pennant Group Inc
24.12 USD 0.64 (2.58%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PNTG fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.02 ve Yüksek fiyatı olarak 24.97 aralığında işlem gördü.
The Pennant Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNTG haberleri
- The Pennant Group (PNTG) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Wall Street Analysts Predict a 39.94% Upside in The Pennant Group (PNTG): Here's What You Should Know
- The Pennant Group stock price target raised to $34 from $33 at RBC Capital
- 3 Reasons Growth Investors Will Love The Pennant Group (PNTG)
- How Much Upside is Left in The Pennant Group (PNTG)? Wall Street Analysts Think 31.17%
- M&A News: UnitedHealth (UNH) Closes $3.3B Amedisys Deal After Two-Year Antitrust Battle - TipRanks.com
- Cheney, Pennant Group EVP, sells $20k in PNTG stock
- The Pennant Group (PNTG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pennant Group earnings beat, revenue topped estimates
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DaVita HealthCare (DVA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Pennant group CEO Guerisoli sells $93k in shares
- Pennant Group holds annual meeting, elects directors
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
24.02 24.97
Yıllık aralık
21.18 36.20
- Önceki kapanış
- 24.76
- Açılış
- 24.55
- Satış
- 24.12
- Alış
- 24.42
- Düşük
- 24.02
- Yüksek
- 24.97
- Hacim
- 627
- Günlük değişim
- -2.58%
- Aylık değişim
- 1.60%
- 6 aylık değişim
- -4.21%
- Yıllık değişim
- -28.87%
21 Eylül, Pazar