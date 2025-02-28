KurseKategorien
PNTG: The Pennant Group Inc

24.76 USD 0.40 (1.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PNTG hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.11 bis zu einem Hoch von 24.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Pennant Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
24.11 24.80
Jahresspanne
21.18 36.20
Vorheriger Schlusskurs
24.36
Eröffnung
24.38
Bid
24.76
Ask
25.06
Tief
24.11
Hoch
24.80
Volumen
528
Tagesänderung
1.64%
Monatsänderung
4.30%
6-Monatsänderung
-1.67%
Jahresänderung
-26.98%
