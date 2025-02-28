Währungen / PNTG
PNTG: The Pennant Group Inc
24.76 USD 0.40 (1.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNTG hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.11 bis zu einem Hoch von 24.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Pennant Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNTG News
Tagesspanne
24.11 24.80
Jahresspanne
21.18 36.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.36
- Eröffnung
- 24.38
- Bid
- 24.76
- Ask
- 25.06
- Tief
- 24.11
- Hoch
- 24.80
- Volumen
- 528
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- 4.30%
- 6-Monatsänderung
- -1.67%
- Jahresänderung
- -26.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K