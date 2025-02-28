Devises / PNTG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PNTG: The Pennant Group Inc
24.12 USD 0.64 (2.58%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PNTG a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.02 et à un maximum de 24.97.
Suivez la dynamique The Pennant Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNTG Nouvelles
- The Pennant Group (PNTG) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Wall Street Analysts Predict a 39.94% Upside in The Pennant Group (PNTG): Here's What You Should Know
- The Pennant Group stock price target raised to $34 from $33 at RBC Capital
- 3 Reasons Growth Investors Will Love The Pennant Group (PNTG)
- How Much Upside is Left in The Pennant Group (PNTG)? Wall Street Analysts Think 31.17%
- M&A News: UnitedHealth (UNH) Closes $3.3B Amedisys Deal After Two-Year Antitrust Battle - TipRanks.com
- Cheney, Pennant Group EVP, sells $20k in PNTG stock
- The Pennant Group (PNTG) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pennant Group earnings beat, revenue topped estimates
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DaVita HealthCare (DVA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Pennant group CEO Guerisoli sells $93k in shares
- Pennant Group holds annual meeting, elects directors
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
24.02 24.97
Range Annuel
21.18 36.20
- Clôture Précédente
- 24.76
- Ouverture
- 24.55
- Bid
- 24.12
- Ask
- 24.42
- Plus Bas
- 24.02
- Plus Haut
- 24.97
- Volume
- 627
- Changement quotidien
- -2.58%
- Changement Mensuel
- 1.60%
- Changement à 6 Mois
- -4.21%
- Changement Annuel
- -28.87%
20 septembre, samedi