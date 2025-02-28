Валюты / PNTG
PNTG: The Pennant Group Inc
24.63 USD 0.57 (2.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNTG за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.58, а максимальная — 25.22.
Следите за динамикой The Pennant Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PNTG
Дневной диапазон
24.58 25.22
Годовой диапазон
21.18 36.20
- Предыдущее закрытие
- 25.20
- Open
- 25.08
- Bid
- 24.63
- Ask
- 24.93
- Low
- 24.58
- High
- 25.22
- Объем
- 420
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- 3.75%
- 6-месячное изменение
- -2.18%
- Годовое изменение
- -27.37%
