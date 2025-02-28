通貨 / PNTG
PNTG: The Pennant Group Inc
24.76 USD 0.40 (1.64%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PNTGの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり24.11の安値と24.80の高値で取引されました。
The Pennant Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.11 24.80
1年のレンジ
21.18 36.20
- 以前の終値
- 24.36
- 始値
- 24.38
- 買値
- 24.76
- 買値
- 25.06
- 安値
- 24.11
- 高値
- 24.80
- 出来高
- 528
- 1日の変化
- 1.64%
- 1ヶ月の変化
- 4.30%
- 6ヶ月の変化
- -1.67%
- 1年の変化
- -26.98%
