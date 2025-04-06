Dövizler / PLTM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PLTM: GraniteShares Platinum Shares ETF
13.58 USD 0.21 (1.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLTM fiyatı bugün 1.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.38 ve Yüksek fiyatı olarak 13.60 aralığında işlem gördü.
GraniteShares Platinum Shares ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLTM haberleri
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Why Are Silver And Platinum Outperforming As Portfolio Diversifiers To Gold?
- Commodities Tracker: July 2025
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- Platinum Was The Top Performing Commodity In H1
- Consensus Price Forecasts - Flight-To-Safety, Weak U.S. Dollar Boost Metals Prices
- Heavy Into Metals
- Charting Commodity Markets With Greg Sharenow
- Platinum ETFs: Beyond Gold And Silver
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Why Iran Vs. Israel Can't Really Crush Oil Markets (But Can Help Gold)
- Platinum Surges Past Another Hurdle In Relentless Rally (Technical Analysis)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- A Report On The Bullish Case For Platinum
- The Commodities Feed: Trade Talks Give Oil Prices A Lift
- Weekly Market Pulse: Extension Day?
- Making The Case For Investing In Junior Silver Miners
- Gold & Silver Extend Gains On Dollar Weakness, Platinum Shreds Gains (Technical Analysis)
- The Hard Asset Revolution And Why It Will Spin Off Fortunes
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- White House Exempted Many Metals, Minerals From Fresh Tariffs
Günlük aralık
13.38 13.60
Yıllık aralık
8.74 14.14
- Önceki kapanış
- 13.37
- Açılış
- 13.45
- Satış
- 13.58
- Alış
- 13.88
- Düşük
- 13.38
- Yüksek
- 13.60
- Hacim
- 256
- Günlük değişim
- 1.57%
- Aylık değişim
- 1.95%
- 6 aylık değişim
- 41.31%
- Yıllık değişim
- 41.16%
21 Eylül, Pazar