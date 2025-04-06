通貨 / PLTM
PLTM: GraniteShares Platinum Shares ETF
13.37 USD 0.25 (1.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLTMの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり13.28の安値と13.41の高値で取引されました。
GraniteShares Platinum Shares ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PLTM News
1日のレンジ
13.28 13.41
1年のレンジ
8.74 14.14
- 以前の終値
- 13.12
- 始値
- 13.36
- 買値
- 13.37
- 買値
- 13.67
- 安値
- 13.28
- 高値
- 13.41
- 出来高
- 196
- 1日の変化
- 1.91%
- 1ヶ月の変化
- 0.38%
- 6ヶ月の変化
- 39.13%
- 1年の変化
- 38.98%
