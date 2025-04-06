Валюты / PLTM
PLTM: GraniteShares Platinum Shares ETF
13.42 USD 0.15 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLTM за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.33, а максимальная — 13.51.
Следите за динамикой GraniteShares Platinum Shares ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLTM
Дневной диапазон
13.33 13.51
Годовой диапазон
8.74 14.14
- Предыдущее закрытие
- 13.57
- Open
- 13.48
- Bid
- 13.42
- Ask
- 13.72
- Low
- 13.33
- High
- 13.51
- Объем
- 326
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 39.65%
- Годовое изменение
- 39.50%
