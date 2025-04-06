Währungen / PLTM
PLTM: GraniteShares Platinum Shares ETF
13.57 USD 0.20 (1.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLTM hat sich für heute um 1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.38 bis zu einem Hoch von 13.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares Platinum Shares ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.38 13.58
Jahresspanne
8.74 14.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.37
- Eröffnung
- 13.45
- Bid
- 13.57
- Ask
- 13.87
- Tief
- 13.38
- Hoch
- 13.58
- Volumen
- 148
- Tagesänderung
- 1.50%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 41.21%
- Jahresänderung
- 41.06%
