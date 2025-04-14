Dövizler / PKE
PKE: Park Aerospace Corp
19.00 USD 0.77 (3.89%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PKE fiyatı bugün -3.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.00 ve Yüksek fiyatı olarak 19.77 aralığında işlem gördü.
Park Aerospace Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PKE haberleri
Günlük aralık
19.00 19.77
Yıllık aralık
11.97 20.72
- Önceki kapanış
- 19.77
- Açılış
- 19.60
- Satış
- 19.00
- Alış
- 19.30
- Düşük
- 19.00
- Yüksek
- 19.77
- Hacim
- 161
- Günlük değişim
- -3.89%
- Aylık değişim
- 2.76%
- 6 aylık değişim
- 40.85%
- Yıllık değişim
- 47.29%
21 Eylül, Pazar