Moedas / PKE
PKE: Park Aerospace Corp
19.57 USD 0.56 (2.95%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PKE para hoje mudou para 2.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.73 e o mais alto foi 19.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Park Aerospace Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKE Notícias
Faixa diária
18.73 19.63
Faixa anual
11.97 20.72
- Fechamento anterior
- 19.01
- Open
- 19.28
- Bid
- 19.57
- Ask
- 19.87
- Low
- 18.73
- High
- 19.63
- Volume
- 74
- Mudança diária
- 2.95%
- Mudança mensal
- 5.84%
- Mudança de 6 meses
- 45.07%
- Mudança anual
- 51.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh