PKE: Park Aerospace Corp
19.37 USD 0.40 (2.02%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PKE hat sich für heute um -2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.11 bis zu einem Hoch von 19.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Park Aerospace Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.11 19.77
Jahresspanne
11.97 20.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.77
- Eröffnung
- 19.60
- Bid
- 19.37
- Ask
- 19.67
- Tief
- 19.11
- Hoch
- 19.77
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- -2.02%
- Monatsänderung
- 4.76%
- 6-Monatsänderung
- 43.59%
- Jahresänderung
- 50.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K