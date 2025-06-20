FiyatlarBölümler
PKBK
PKBK: Parke Bancorp Inc

22.06 USD 0.47 (2.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PKBK fiyatı bugün -2.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.86 ve Yüksek fiyatı olarak 22.53 aralığında işlem gördü.

Parke Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.86 22.53
Yıllık aralık
16.94 24.29
Önceki kapanış
22.53
Açılış
22.53
Satış
22.06
Alış
22.36
Düşük
21.86
Yüksek
22.53
Hacim
213
Günlük değişim
-2.09%
Aylık değişim
-1.47%
6 aylık değişim
16.91%
Yıllık değişim
4.90%
21 Eylül, Pazar